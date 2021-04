Un'attesa infinita: dopo 11 anni può finalmente riaprire il camping di Portonovo

ANCONA - Dopo 11 anni arriva la svolta, tanto attesa dai soci della Cooperativa e dagli ospiti occasionali del campeggio Il Conero di Portonovo che insiste nella cosiddetta area del contadino in una posizione privilegiata e da sogno sopra la baia, a poche decine di metri dal mare, immersa nel verde del Conero.

E’ arrivato, infatti, dopo un sopralluogo dei vertici del Parco del Conero, il nulla osta da parte dell’ente. Un via libera significativo ed importante che avvicina la riapertura di questa struttura mozzafiato dopo anni di battaglie legali, sequestri, lungaggini e procedure burocratiche, stop and go, che avrebbero minato la pazienza di tanti. Al sopralluogo hanno preso parte il neo presidente del Parco del Conero, Daniele Silvetti, il direttore Marco Zannini, unitamente ai vertici della Cooperativa Campeggio Il Conero, che gestisce il camping, e i relativi tecnici. Al termine del sopralluogo l’atteso via libera. «Lo sviluppo turistico, in un’ottica di sostenibilità e di complementarità con il contesto ambientale, fa parte della visione su cui stiamo fondando l’azione politica del Parco del Conero - afferma il Presidente Daniele Silvetti -. Tanto più in un momento storico come quello attuale, crediamo che sia importante dare nuovo impulso al tessuto imprenditoriale di un segmento, come quello del turismo, tra i più colpiti dalla crisi».



Agginge Silvetti: «Un beneficio che porterebbe i suoi effetti diretti sul territorio, in piena sintonia con i principi di salvaguardia e valorizzazione di attività produttive compatibili che sono alla base della missione dell’Ente Parco. Dunque- conclude al termine della verifica- per quanto concerne il parere di competenza del Parco del Conero, il campeggio “Il Conero” a Portonovo può tornare ad ospitare i turisti, dopo 11 anni di inattività». Grande la soddisfazione di Vincenzo Monaco, presidente del Campeggio Il Conero, che con tenacia e pazienza ha sempre cercato di far valere le ragioni dei soci e che vede un primo, seppure importante, riconoscimento all’iter per la riapertura.



«È un momento che attendevamo da tempo- afferma Monaco- e sono grato, anche a nome di tutti i soci che hanno avuto anche loro una pazienza infinita in questi ultimi anni, al presidente Silvetti per le sua parola e per la sua disponibilità. Gli ultimi step mancanti erano quelli dell’illuminazione, ora superati dalle parole del presidente del Parco. Al riguardo- ricorda- abbiamo già i preventivi per la sua realizzazione». Ma cosa manca ancora per una effettiva riapertura? «Stiamo attendendo che il Comune di Ancona convochi la conferenza dei servizi, speriamo nel più breve tempo possibile, per il via libera allo sbocco a mare delle acque reflue. Quando ci sarà anche questa autorizzazione al massimo in un mese di tempo siamo pronti a riaprire il campeggio». Ricordiamo che i soci della Cooperativa sono una ottantina e che la struttura prevede 120 piazzole di sosta, di cui la metà riservati ai campeggiatori itineranti. Oltre a queste c’è anche lo spazio per 70-80 tende.

