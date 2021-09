Cinque roulotte in fiamme in un campeggio a Fano, sul posto squadre dei vigili del fuoco da due province

FANO - I Vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 20.45 circa a Torrette di Fano per l’incendio presso un campeggio. Le fiamme hanno suscitato molta impressione ma al momento sembrano escluse conseguenze per le persone.

Sul posto ci sono le squadre dei vigili del fuoco di Fano, Pesaro e Senigallia che hanno spento le fiamme, che hanno coinvolto 5 roulotte, e che ora stanno mettendo in sicurezza l'area per evitare che possano esservi altri focolai. L’intervento è ancora in corso e andrà avanti per qualche ora.

