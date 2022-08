Campeggio degli orrori negli Usa: famiglia sterminata, uccisi in tenda padre, madre e la figlia di 6 anni. Si salva il fratello di 9. Erano in vacanza Tyler, con la moglie Sarah e i due figli Schmidt e Lula. Si è salvato solo un bambino di nove danni dalla furia omicida che ha spinto un 23enne a uccidere tre membri della stessa famiglia - madre, padre e figlia di sei anni - mentre si trovavano in tenda. La tragedia si è consumata in un parco nell'Iowa, negli Usa, ma solo ora sono stati resi noti i risultati delle autopsie sui corpi degli Schmidt. Una strage.

Strage al campeggio: famiglia sterminata da un 23enne

Tyler Schmidt, 42 anni, è morto per una ferita da arma da fuoco e "lesioni multiple da corpo affilato", mentre sua moglie, Sarah Schmidt, 42 anni, è morta per ferite multiple da arma da fuoco, ha affermato il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell'Iowa in un comunicato stampa. La loro figlia di 6 anni, Lula Schmidt, è morta per una ferita da arma da fuoco e per strangolamento. Il figlio di 9 anni degli Schmidt, che era con la sua famiglia in campeggio, è sopravvissuto all'attacco senza riportare lesioni, ma gli investigatori non hanno chiarito se fosse nella tenda quando è avvenuto l'aggressione.

Ecco chi è il killer

Il dipartimento ha confermato che l'assassino era Anthony Sherwin, 23 anni, di LaVista, Nebraska, morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta dopo che la famiglia è stata attaccata nella prima mattinata del 22 luglio mentre si trovava nella sua tenda nel campeggio del Maquoketa Caves State Park. Anche l'assalitore quella mattina si trovava in campeggio con i suoi genitori. Secondo gli investigatori il giovane ha agito da solo e, anche se fonti di polizia dichiarano di essere a conoscenza dei motivi che hanno fatto scattare nell'assassino la furia omicida, questi non verranno divulgati al momento.