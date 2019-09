Discarica abusiva: 45 vecchi pneumatici abbandonati nel bosco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - In un momento in cui la tutela ambientale è sotto i riflettori c’è chi pensa bene di abbandonare 45 pneumatici di automobili nel boschetto della cosiddetta curva Mille Lire a Grottammare.«Si tratta di un quantitativo di pneumatici che all’interno di un bosco è equiparabile ad una tanica di benzina in un pagliaio». È l’allarme lanciato da Sisto Bruni presidente del Circolo Legambiente San Benedetto proprio per questo domenica alle 9.15, presso la vasca della regina sulla Valtesino di Grottammare, si ritroverà, insieme ad alcuni volontari della Protezione civile e di altre realtà presenti sul territorio, per bonificare l’area.