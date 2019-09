Rifiuti pericolosi e sostanze ​che escono dai fusti: area sotto sequestro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO Continua l’attività del comando provinciale di Fermo della Guardia di finanza in particolare nel rispetto della legislazione in materia di tutela dell’ambiente. Ieri è stata sottoposta a sequestro un’area pari a 680 metri quadrati catastali comprensiva di un capannone e la relativa area perimetrale scoperta, dove sono stati rinvenuti numerosi rifiuti pericolosi.Il grave stato di abbandono dell’area e dei rifiuti non consentono un’immediata quantificazione, qualificazione e provenienza di quanto è stato sequestrato dalle Fiamme gialle, oggetto di un approfondimento nelle prossime ore. I rifiuti pericolosi rinvenuti sono numerose decine di fusti e lattine contenenti sostanze chimiche fuoriuscite e maleodoranti. L’area, in particolare, è collocata all’interno della zona industriale e commerciale di Campiglione di Fermo, nonché adiacente un’area utilizzata dai proprietari di animali domestici dove gli stessi possono essere lasciati in libertà. Da accertare, ora, le condizioni ambientali dell’area e l’eventuale coinvolgimento dei titolari.