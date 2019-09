Scoppia incendio nella notte in una rimessa agricola Salvati molti animali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Vigili del fuoco di San Benedetto nuovamente impegnati nella notte per spegnere un incendio scoppiato in contrada Bore Tesino, a Grottammare. Intorno alle due del mattina per cause imprecisate ha preso fuoco una rimessa agricola nei paraggi dalla vecchia strada provinciale Valtesino. I vigili del fuoco della caserma di San Benedetto hanno raggiunto l’area con due mezzi e si sono subito messi al lavoro sulla fiamme. Un intervento complicato dal momento che a ridosso della struttura in fiamme c’erano anche alcuni animali che sono stati messi al sicuro dai pompieri. L’intervento è terminato intorno alle 5 del mattino.