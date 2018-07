Incidente stradale all'alba, muore a 22 anni Il ragazzo è finito con l'auto in un fosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORCE - Tragedia questa mattina sulla strada provinciale che collega Force a Rotella. Un ragazzo di 22 anni di Rotella, Luca Bassetti, è morto schiantandosi con la sua automobile, una Suzuki Swift. Erano circa le cinque quando il giovane stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici quando all'altezza della località Montemoro ha perso il controllo della sua automobile forse per un colpo di sonno ed è finito in un fosso. Quando sono arrivati sul posto gli operatori sanitari del 118 inviati dall'ospedale Mazzoni di Ascoli purtroppo non c'era più nulla da fare. I carabinieri di Force assieme a quelli di Montegiorgio stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente stradale.