E' morto il nostro ex collaboratore Pino Capasso. Appassionato di calcio, aveva raccontato le vicende di Force

FORCE - È morto oggi, all’età di 89 anni, il nostro ex collaboratore Giuseppe Capasso. Pino, come lo conoscevano tutti, per anni aveva raccontato per il Corriere Adriatico la vita nel paese dei ramai e dei Comuni limitrofi. Appassionato di calcio dilettantistico, ogni weekend seguiva le squadre del circondario e puntualmente forniva la cronaca, anche per una radio locale. Di recente, era passato all'online e scriveva per alcuni siti internet, soprattutto di calcio. I funerali si terranno giovedì alle ore14.30 nella chiesa di San Francesco a Force.