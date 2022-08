Incidente sul lavoro, gli cade addosso un sacco di 25 chili di sementi: ricoverato a Torrette in eliambulanza per trauma toracico

FORCE - Un infortunio sul lavoro si è registrato questo pomeriggio in una azienda agricola ricacadente nel comune di Force. Per cause al vaglio dei carabinieri forcesi a un dipendente è acduto addosso un sacco contenente circa 25 chili di sementi all'altezza del torace.

Icaro in azione

Sul posto è giunta un'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 dell'ospedale Mazzoni che a sua volta ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza Icaro. Quest'ultima è atterrata a Force dove ha prelevato il ferito per trasportarlo all'ospedale di Torrette dove è stato sottoposto ad accertamenti clinica. ha riportato un trauma toracico.