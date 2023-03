FORCE - Confermata definitivamente la chiusura della filiale di Banca Intesa San Paolo entro questo mese anche dopo l’incontro tra due dirigenti nazionali dell’istituto di credito e il sindaco Amedeo Lupi. Quest’ultimo ha avuto un confronto diretto con due dirigenti nazionali. Funzioni e servizi, nonché parte del personale, saranno trasferiti nella filiale di Comunanza. il sindaco ha formulato ai due manager alcune richieste, scritte e verbali, per cercare di contenere più possibile i disagi della clientela, che vede anche molti anziani.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Ascoli, il sociale nel segno della tradizione: i sestieri di Porta Solestà e Sant’Emidio scendono in campo



Lupi ha chiesto di poter avere, in primis, un Bancomat con tecnologia avanzata, per fare, oltre ai prelievi anche i versamenti, e per il quale ha dato anche la disponibilità di locali comunali per installarlo. Poi la possibilità di avere, con cadenza di qualche presenza settimanale, uno “sportello mobile” tramite camper, servizio che Banca Intesa dovrebbe mettere in atto prossimamente a livello nazionale nelle località con sedi tagliate. Infine il sindaco ha chiesto anche che i locali della sede della filiale, di proprietà di Banca Intesa, possano essere donati al Comune, che li utilizzerebbe per attività sociali.



«Comprendo in parte la strategia di Banca Intesa – dice Lupi – ma sono amareggiato per la decisione presa dall’istituto di credito per due motivi principalmente. L’intenzione ci è stata comunicata quando già era stata presa, senza darmi la possibilità di un confronto prima, per spiegare l’importanza che la filiale ha avuto ed ha per Force e per i paesi limitrofi, tant’è che sono stato contattato anche dal sindaco di Palmiano e presidente dell’Unione Montana del Tronto Giuseppe Amici, anche lui preoccupato per questo ulteriore taglio di un importante servizio. Amareggiato anche perché – continua il sindaco – la chiusura arriva in un momento storico nel quale tutto il territorio sta cercando di ripartire dopo il sisma del 2016, nevicate eccezionali e pandemia. La ricostruzione sta finalmente partendo in modo efficace e la chiusura della filiale creerà molti disagi per i cittadini, che dovranno recarsi a Comunanza per aprire conti correnti e fare tutte le operazioni per le pratiche del terremoto, ma anche per i professionisti e le imprese, che vedranno slittare i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori».

La rasoiata di filiali Banca Intesa, oltre a Force, nella zona montana interesserà quella di Santa Vittoria in Matenano, e, nella Vallata del Tronto, quelle di Spinetoli e Castorano.