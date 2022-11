FORCE - Il paese è un cantiere continuo, tra sistemazioni e nuove realizzazioni. Tra i lavori che si concluderanno a fine anno, quelli già progettati e in fase di appalto, quelli in fase di progettazione, più gli altri finanziamenti in arrivo siamo intorno ai 24 milioni di euro. In gran parte risorse provenienti da provvedimenti per il sisma del 2016.

Diversi gli interventi di messa in sicurezza per il dissesto idrogeologico di strade e aree del centro cittadino. Tra queste, il ripristino del ponte Molino per 488mila euro, uno dei punti di collegamento tra Force e la Valdaso. Termine previsto entro fine anno. Tra gli altri interventi in corso la riparazione dei danni provocati dal sisma e il miglioramento sismico della Materna per 1,870 milioni e il Villino Verrucci per 390mila euro, struttura di charme con destinazione turistico-ricettiva. Fine sistemazione a primavera poi gara per l’affidamento in gestione. Tra le opere di spicco la neo struttura socio sanitaria per disabili psichici finanziata dalla Cri nazionale per 2,150 milioni. Realizzati i lavori strutturali, dalle fondamenta allo scheletro in acciaio. Termine a primavera. Potrà ospitare i 12 disabili prima del sisma collocati nell’ex ospedale Lepri.

La struttura, inoltre, ospiterà un presidio del Comitato dei Sibillini della Cri. Tra gli interventi di rigenerazione urbana ci sono la realizzazione di un anello ciclo-pedonale panoramico intorno al capoluogo, il potenziamento dell’area sportiva con la creazione di un campo da padel di una piscina aperta e di un campo da tennis in terra rossa, oltre al miglioramento della viabilità comunale. Saranno spesi 2,4 milioni.



L’amministrazione guidata dal sindaco Amedeo Lupi, si sta muovendo anche sul piano del risparmio di elettricità con una comunità energetica. Stanno arrivando molte adesioni. Si sta valutando di rinunciare alle luminarie nel periodo natalizio e lasciarle solo in un edificio. Solo per l’illuminazione pubblica esterna notturna si è passati da una spesa di 50mila euro annui del 2021 ai 130mila di previsione per quest’anno. Più ci sono illuminazione e riscaldamenti degli edifici pubblici.

«Stiamo lavorando per riqualificare Force. È possibile anche – commenta il sindaco - grazie al lavoro del personale dipendente comunale, sempre disponibile a qualsiasi orario. Per l’energia confido nel lavoro dell’Anci, che sta cercando dei fondi per coprire gli aumenti altrimenti si dovrà tagliare da altre voci»a.