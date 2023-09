CUPRA MARITTIMA - Nuova scoperta al Parco archeologico naturalistico di Cupra Marittima: ritrovata la soglia del vestibolo di accesso alla piazza forense, in prossimità delle mura nord della Civita. Un altro importante risultato raggiunto dall’Università di Napoli “L’Orientale”, nel corso della terza campagna di scavo appena conclusa.

Gli ambienti



I nuovi ambienti indagati hanno restituito importanti livelli di crollo delle strutture murarie depositati su strati di bruciato. Era una zona molto frequentata, come testimoniato dal reimpiego, in prossimità della soglia, di un grande capitello ionico forse prelevato da un imponente edificio del lato orientale del foro. Lo scavo è stato realizzato dagli studenti dei corsi triennali e magistrali di Archeologia dell’Ateneo, nonché della Scuola di Specializzazione interateneo Or.Sa., (Orientale, Salerno). Domani alle 17.30, al Parco Civita, si terrà un incontro rivolto alla cittadinanza con gli archeologi che illustreranno le aree interessate e i risultati delle ricerche.

Quest’ultima è stata realizzata nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca, che vede coinvolto l’ateneo napoletano e avviato in regime di concessione ministeriale nel 2022, dedicato alla piazza forense e agli edifici circostanti scoperti nel parco archeologico cuprense. Le indagini hanno permesso di comprendere la planimetria e i differenti momenti di vita di alcuni edifici del foro e, soprattutto, di ampliare il percorso di visita coniugando la ricerca con la fruizione e la valorizzazione del parco. «Sono scoperte eccezionali che raccontano la storia della nostra città e che vogliamo condividere con tutti i cuprensi» dichiara il sindaco Alessio Piersimoni.



L’incontro



L’incontro di domani, aperto a tutta la cittadinanza «sarà un’occasione unica per scoprire il nostro patrimonio archeologico, quindi le nostre radici e la nostra identità» aggiunge l’assessore alla Cultura, Daniela Luciani. L’evento, al quale parteciperanno diverse autorità, prevede una degustazione di prodotti tipici del territorio e di bevande realizzate a base di agrumi e di frutti presenti nel parco. A Cupra gli incontri per la valorizzazione del patrimonio storico archeologico proseguono il 23 e il 24 settembre con le iniziative organizzate dall’Archeoclub in occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio”, che si terranno rispettivamente nella Sala consiliare del Comune, alle 17.30, e al Museo Archeologico del territorio a Marano alle 16.