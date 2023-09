ASCOLI - Sono 896 oggi i beneficiari di reddito di cittadinanza nel Piceno. Sono 388 coloro che sono presi in carico dal Centro per l’impiego ascolano, 508 da quello di San Benedetto. Il numero è al netto delle sospensioni per il raggiungimento delle sette mensilità nel 2023, così come previsto dalla nuova normativa. Ma ora si cambia. Il governo mette in campo l’assegno di inclusione e il supporto alla formazione. Quest’ultimo è la vera novità del momento.





La riforma del Reddito di Cittadinanza vede il debutto del programma Sfl: al via dal primo settembre, oggi sono solo 15 i beneficiari nella provincia (6 ad Ascoli e 9 a San Benedetto). La misura si rivolge alle persone senza i requisiti per l’assegno di inclusione, ma ritenute in grado di lavorare (con età tra i 18 e i 59 anni, senza minori o persone con disabilità a carico) e prevede un’indennità che viene riconosciuta a chi partecipa a corsi di formazione o politiche attive per il lavoro. L’importo mensile è di 350 euro, ma solo per la durata della formazione o altri progetti dedicati all’inserimento lavorativo e per un massimo di 12 mesi: una tantum, non potrà dunque essere rinnovato. Per poterlo ottenere l’Isee non deve essere superiore a 6 mila euro. A decorrere dal primo gennaio 2024 farà invece il suo esordio l’assegno di inclusione. Ha un valore che varia da un minimo di 480 euro ad un massimo di 6.000 euro annui moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza a cui si può aggiungere al massimo 3.360 euro annui in caso di affitto. Si rivolge ai nuclei familiari che hanno al loro interno almeno un disabile, o un minore, o un anziano con più di 60 anni o chi è in situazioni svantaggiate inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali. Il beneficio aumenta se in famiglia sono presenti solo over 67 nonché altri familiari disabili gravi.

La Cgil: «Strumenti divisivi e discriminatori»



«Sono due strumenti parziali, divisivi e discriminatori. E nel nostro territorio il rischio è innescare una vera problematica. Siamo la provincia con i redditi da lavoro e pensioni più bassi di tutta la regione». Non usa giri di parole la segretaria generale della Cgil, Barbara Nicolai. L’avvento di queste due misure non è visto con favore. «Il reddito di cittadinanza è stato l’unico strumento universale di contrasto alla povertà – aggiunge -. Quali saranno i benefici adesso? I criteri di assegnazione dei sostegni sono discutibili, non prendono in considerazione la reale condizione economica ma guardano alla composizione del nucleo familiare. Non è un vero strumento di protezione sociale».



L’imprenditore Bruno Bucciarelli, ex presidente di Confindustria Marche, accoglie con favore le misure, ma l’orizzonte deve essere chiaro. «Non possiamo più permetterci di tapparci gli occhi di fronte a chi non riesce a trovare un lavoro. Sono favorevole a una misura che abbia l’obiettivo di sostenere il lavoratore affinché possa trovare le giuste competenze e divenire così produttivo per la società - spiega -. Lo ritengo come un bonus di avviamento al lavoro. In questo senso il ruolo dell’imprenditore è fondamentale: deve avere la capacità di stimolare il lavoratore secondo la sua attitudine. Dico però no ai fannulloni. E i controlli devono essere intransigenti».