Pregano senza mascherina, il sacerdote caccia madre e figlia. Ma neanche il vescovo la indossa

SAN BENEDETTO - In tempi di Covid accade anche questo. È finita sui social network e nei gruppi Whatsapp la vicenda accaduta nei giorni scorsi nella chiesa di San Benedetto Martire, al Paese Alto di San Benedetto. Un sacerdote ha infatti chiesto a due persone, mamma e figlia, di andarsene dalla chiesa perché nessuna delle due portava la mascherina.

Chiesa vuota

In tempi di Covid accade anche questo ovviamente ma la vicenda, che in poche ore ha fatto il giro del quartiere prima e della città poi, ha suscitato più di un mugugno perché non era in corso alcuna funzione religiosa e in chiesa, in quel momento, non c’era quasi nessuno. Una breve sosta, insomma, per dire una preghiera e poi andar via. Il sacerdote, evidentemente particolarmente ligio alle normative anti covid, ha così deciso di chiedere alle due donne di indossare la mascherina (che evidentemente non avevano con sé) oppure di andarsene. E’ stato inevitabile optare per la seconda scelta.

Vescovo senza mascherina

Un episodio che starebbe creando qualche malumore anche all’interno della stessa comunità clericale locale dal momento che opposto all’episodio avvenuto nella chiesa del Paese Alto c’è la funzione religiosa celebrata dal vescovo Bresciani, alcuni giorni fa, con tutti i sacerdoti della diocesi nella cattedrale Santa Maria della Marina. Il monsignore, foto alla mano, non indossava la mascherina. Unico tra tutti i presenti. Un particolare che ovviamente non è passato inosservato e che è stato ricordato, da molti. «Alla messa - spiegano alcuni dei presenti in una lettera - c’era il sacerdote che ha impedito alle due donne di pregare. Perché non ha chiesto al vescovo di mettere la mascherina?». Insomma, in diocesi tornano a scaldarsi gli animi tra “tradizionalisti” e “innovatori”, come accadde alcuni mesi fa quando un altro sacerdote, a a Monteprandone, si rifiutò di dare la comunione ad un fedele che voleva riceverla in ginocchio.

