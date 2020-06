Coronavirus in frenata nelle Marche: nessun morto nelle ultime 24 ore/ Il contagio nelle regioni in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, per le Marche oggi, sabato 6 giugno, è una bella giornata. Dopo alcuni giorni in cui si erano registrati decessi, infatti, il Gores ha comunicato il dato degli "zero morti" nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono state 991 le vittime nella nostra regione. Sono morti 593 uomiini e 398 donne, con un'età media di 80,5 anni. Il 94,9% di loro aveva patologie pregresse.

LEGGI ANCHE: L'astronave ha chiuso dopo appena 9 giorni: ecco il viaggio nell'ospedale costato 8,5 milioni di euro dove mancano i malati

IL CONTAGIO NELLE REGIONI IN TEMPO REALE

OGGI DUE NUOVI POSITIVI NELLE MARCHE

Sono stati due i nuovi positivi registrati oggi nelle Marche. Pesaro è la provincia più colpita con 2.751 casi (+2), davanti ad Ancona con 1.872 (-), Macerata con 1.124 (-), Fermo con 470 (-) e Ascoli con 290 (-). Sono 235 (-) i casi provenienti da fuori regione.



Ultimo aggiornamento: 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA