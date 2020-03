Ascoli, il primo dimesso torna casa in isolamento, ma mancano i kit e i tamponi frenano

ASCOLI - Primo paziente dimesso, nella giornta di ieri, dal reparto di terapia subintensiva dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. Si tratta del primo paziente ascolano risultato positivo al Covid-19 e trasferito, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni fisiche, prima al reparto di Rianimazione e, poi, a quello della terapia subintensiva. Il paziente, guarito dal Coronavirus, è stato dimesso presso la propria abitazione in isolamento domiciliare. Un ruolo importante in questa guarigione è stato svolto proprio dal reparto di terapia subintensiva, formato dalle UOC di Pneumologia e Cardiologia di S. Benedetto.

Intanto, sul fronte sanitario, c’è stato un rallentamento negli esami del tampone, per la mancanza di reagenti. Tutto nasce dal fatto che la Roche, che riforniva i kit per il processo dei tamponi, ha rallentato al momento la sua produzione in Italia, con il risultato che i tamponi, da oggi, verranno effettuati solo alle persone sintomatiche.

