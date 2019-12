Litiga con la compagna e si scaglia contro i carabinieri: finisce in manette

COMUNANZA - Nella serata di ieri a Comunanza, i carabinieri della locale Stazione, su richiesta al Numero Unico di Emergenza 112, sono intervenuti nei pressi di un’abitazione dove erano in atto dei conflitti familiari tra una donna del posto e un 33enne, anch’egli del posto e conosciuto alle forze dell’ordine, in stato di forte agitazione.

LEGGI ANCHE:

Condannato per maltrattamenti e violenze sulla moglie, ma è già scappato in Marocco

«Ti sgozzo come un coniglio». Un uomo condannato ​per maltrattamenti a Recanati

Alla vista dei carabinieri immediatamente intervenuti e che hanno cercato di ricomporre i contrasti e far calmare gli animi, l’uomo ha reagito con veemenza, strattonando e minacciando i militari che lo hanno bloccato e portato in caserma. Dopo le formalità di rito il 33enne è stato dichiarato in arresto per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ascolana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA