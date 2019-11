Le nega i soldi, lei spedisce la madre all'ospedale a calci e pugni: denunciata

MONTERUBBIANO - Ieri mattina i militari di Monterubbiano hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata estorsione una donna di 35 anni. Nel corso della notte, dopo aver richiesto insistentemente denaro alla madre, non accettando il rifiuto l’aveva colpita con pugni e calci.

L’anziana donna è stata poi medicata dai sanitari del pronto soccorso: aveva escoriazioni al volto e un trauma a un ginocchio. La denuncia è stata effettuata dai militari dell’Arma di Monterubbiano

