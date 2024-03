MONTEPRANDONE Il paese di San Giacomo della Marca è sotto choc per l'improvvisa scomparsa del cinquantaquattrenne Stefano Tomassini, morto nella notte di venerdì a causa di un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Stefano era molto conosciuto, non solo a Monteprandone, ma anche in tutta la costa per la sua attività di agente immobiliare, e inoltre per essere il marito di Meri Cossignani, nota avvocata e assessora al bilancio, attività produttive e lavoro del comune di Monteprandone.

Lo sconforto

Lascia nello sconforto e nella disperazione, oltre la moglie, anche la figlia Maria Flavia, la mamma Giovanna, il fratello Olivo con cui lavorava nell'agenzia “Vela immobiliare”, la sorella Marcella e tutti gli amici e i conoscenti che non si capacitano della sua prematura e improvvisa scomparsa. Il cinquantaquattrenne ha accusato il malore fatale nella serata di venerdì scorso. A scoprirlo è stata la proprio moglie al suo rientro a casa dal lavoro, e immediatamente ha chiamato i soccorsi, ma nonostante l'intervento dell'ambulanza e il massaggio cardiaco per lui non c’è stato nulla da fare. Purtroppo il suo cuore ha smesso di battere lasciando sgomenti tutti coloro che lo conoscevano sia a San Benedetto sia a Monteprandone dove la famiglia Tomassini è molto conosciuta e stimata.

La camera ardente dell'agente immobiliare è stata allestita alla casa funeraria Nucci di via Col dei Pioppi 4 a San Benedetto, e i funerali si terranno questo pomeriggio alle ore 16 presso la chiesa parrocchiale di San Nicolò a Monteprandone. Saranno sicuramente in tanti a dare l'ultimo saluto a Stefano e a stringersi attorno alla famiglia, fortemente scossa dal tragico evento.

Il precedente

Monteprandone era ancora sconvolta dopo la notizia della mamma di 36 anni che, mentre preparava i suoi figli per andare a scuola, ha avuto un arresto cardiaco. Il marito è riuscito a salvarla grazie al massaggio cardiaco che è riuscito egli stesso a praticare mentre riceveva le opportune informazioni dall'operatore del 118 di Ascoli Stefano Amadio. La donna è ora ricoverata all’ospedale Mazzoni di Ascoli nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.