Shopping con le banconote false da 100 euro: due arrestati. Ne hanno spacciate almeno cinque

COLLI DEL TRONTO - I carabinieri del comando provinciale nelle ultime ore, hanno ulteriormente intensificato i controlli in città e nei luoghi di maggiore afflusso, portando a termine un’importante operazione di servizio che ha interessato tutta la vallata del Tronto. I militari della compagnia e della stazione di Ascoli al termine di accurata e complessa attività info-investigativa sono riusciti a bloccare due romani conosciuti alle forze dell’ordine, di 45 e 41 anni, residenti entrambi nella capitale, i quali avevano spacciato una banconota falsa in un bar di Colli del Tronto.

Le pattuglie dei carabinieri intervenute hanno effettuato una perquisizione all’autovettura in loro possesso, intestata ad una terza persona, rinvenendo altra banconota da 100 euro falsa nonché 3.500 euro in contanti e numerosi articoli di provenienza illecita poiché acquistati con altre banconote false. Le immediate indagini infatti hanno consentito ai carabinieri di risalire ad almeno altri 5 episodi di spendita di banconote false in altrettanti esercizi commerciali lungo la vallata del Tronto, utilizzando sempre una banconota da 100 euro falsa.

