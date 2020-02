Scontro tra due auto per una mancata precedenza: due feriti portati in ospedale

MONSANO - Scontro frontale tra due auto nel pomeriggio di oggi a Monsano lungo via Santa Maria. L'incidente è stato provocato da una mancata precedenza, due le persone che sono rimaste ferite. Particolare preoccupazione per uno dei due conducenti con la richiesta di intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Torrette dove per fortuna le sue condizioni sono velocemente migliorate. Anche l'altro conducente è stato portato a Torrette ma in ambulanza con un codice di media gravità.

