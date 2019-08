Paga con la banconota da cento euro e scompare: i soldi sono falsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - La chiamano la truffa dei cento euro. Il motivo è molto semplice da intuire. E negli ultimi giorni si sono verificati due episodi, tanto che la Polizia ha in parte avvisato e sta ancora comunicando la notizia agli esercenti del centro storico. Nel corso dell’ultimo weekend due casi. Entrambi a negozi di alimentari d’asporto. Al banco si è presentato un signore abbastanza corpulento, con accento meridionale. Ha ordinato dei cibi per un valore di circa una ventina di euro e li ha pagati con una banconota da cento euro. Poi è andato via, come se nulla fosse, dopo aver incassato il resto.Quando gli esercenti sono andati a versare la banconota si sono accorti che era falsa, il dispositivo la rifiutava sistematicamente. E così hanno allertato la Polizia che ha ricevuto anche altre segnalazioni negli ultimi giorni. Due gli esercenti truffati che ci hanno rimesso una ottantina d’euro. Il malvivente non ha scelto a caso, ha puntato a degli esercizi che non avevano il riconoscimento banconote. Basta passare la carta nel dispositivo e automaticamente dice se è tutto in regola oppure suona se è falsa. Entrambi i commercianti truffati hanno descritto lo stesso uomo.