Rubati soldi e gioielli: caccia aperta ai due predoni degli anziani

di Luigi Miozzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTIGNANO - Anziani nel mirino dei truffatori che li avvicinano e poi riescono a raggirtarli trafugando loro oggetti di valore. I malintenzionati sono entrati in azione in questi giorni lungo la Vallata del Tronto e in almeno due occasioni a finire nella rete dei truffatori sono stati due anziani di Castignano che sono stati raggirati con la stessa tecnica.Sono stati avvicinati da una coppia, un uomo e una donna che con fare gentile chiede ai malcapitati di indicare loro un bancomat nelle vicinanze. Durante il tragitto per raggiungere lo sportello automatico i truffatori sono abili ad entrare in confidenza con gli anziani riuscendo a farsi mostrare le collane al collo e altri oggetti preziosi indossati delle donne.Con il passare dei minuti, i truffatori riescono a sfilare i monili d’oro per dileguarsi e far perdere le loro tracce. Solo qualche minuto dopo i malcapitati si rendono conto di essere stati raggirati. Con questo sistema due anziane di Castignano si sono viste rubare una collana e per questo motivo si sono rivolti ai carabinieri del posto.