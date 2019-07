Tenta la truffa dell'incidente ma l'anziana vittima lo manda a quel paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tentano di raggire una anziana ma vengono smascherati e mandati a quel paese. Il fatto è accaduto giovedi mattina attorno alle 12 in una abitazione nel quartiere Adriatico. E' li che una persona ha chiamato dicendo che un familiare era rimasto coinvolto in un incidente e che avrebbe avuto bisogno di aiuto.Una messa in scena che è durata pochi secondi per il semplice fatto che la donna senza pensarci su più di tanto ha mandato a quel paese l'impostore di turno senza cadere nel tranello. Dell'intera vicenda è stata interessata la sala operativa della Questura di Ancona.