Si accascia di fronte ai colleghi, vani i soccorsi: Samuele stroncato da un malore a 24 anni

CASTIGNANO - Stroncato a soli 24 anni da un malore, sotto gli occhi dei colleghi di lavoro. Per Samuele Fabrizi, giovane molto conosciuto e benvoluto a Castignano dove viveva con la famiglia, non c’è stato nulla da fare. I tentativi del personale del 118 di strapparlo alla morte si sono rivelati inutili. La tragedia si è consumata ieri mattina nell’azienda metalmeccanica situata sulla Valtesino per cui lavorava.

Il soccorso

Il giovane si è accasciato a terra e in suo soccorso sono intervenuti alcuni colleghi che hanno cercato di rianimarlo. Resisi conto della gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. Il personale medico e paramedico ha messo in atto tutte le manovre necessarie per cercare di rianimare Samuele ma, purtroppo, senza successo. Nel frattempo, sono stati i carabinieri ad avvertire di quanto era accaduto la procura di Ascoli. Come è prassi in questi casi, il magistrato ha aperto un fascicolo sulla morte del giovane e disposto la ricognizione cadaverica da parte dei medici della medicina legale dell’ospedale Mazzoni di Ascoli.

Il dolore

La notizia dell’improvvisa scomparsa di Samuele ha destato profondo sconcerto nella comunità castignanese dove il ventiquattrenne era molto conosciuto e benvoluto. Partecipava attivamente alle iniziative che venivano organizzate in paese e aveva ereditato dal padre la passione per i motori ed in particolare per il motocross. Non appena la notizia della sua morte si è saputa, in tanti hanno voluto partecipare al dolore della mamma Sabrina, del padre Sandro e del fratello Simone e si sono recati presso l’abitazione per testimoniare la vicinanza ai familiari di quel giovane che il destino ha strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari e dei suoi amici che oggi lo piangono. I funerali di Samuele Fabrizi si svolgeranno domani alle 9,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Egidio. Dopo la messa la salma verrà tumulata nel cimitero di Castignano.

