Si schianta con lo scooter, muore a 70 anni. Tragico incidente all'incrocio, l'uomo contro un palo della segnaletica

MONTE URANO - Tragico incidente oggi in via Fonte Murata, all'altezza dell'incrocio con la zona industriale. A perdere la vita B.A., 70 anni, che si trovava in sella a uno scooter. Sul posto la Croce Gialla di Montegranaro e dell’automedica della Croce Azzurra Sant’Elpidio a Mare.

Ancora in corso gli accertamenti della polizia stradale di Amandola e della polizia locale di Monte Urano. Non è chiaro se l'uomo abbia perso la vita dopo lo scontro con un palo della segnaletica nei pressi dell'incrocio o se abbia perso il controllo del mezzo per un malore.

