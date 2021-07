Escono di strada e si schiantano contro un albero: due ragazzi feriti, uno è in prognosi riservata

CASTIGNANO - Sono usciti di strada per poi schiantarsi contro un albero. Due giovani che viaggiavano a bordo di una Fiat Stilo sono rimasti feriti gravemente a seguito di un incidente che si è verificato la notte scorsa a Castignano. Per cause che sono ora al vaglio dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi di rito, due ragazzi di 25 anni dopo aver percorso la Valtesino, intorno all’1,30 di ieri, so unsciti di strada per poi schiantarsi contro un albero. L’impatto è stato violentissimo e i due giovani sono rimasti seriamente feriti. A preoccupare maggiormente erano le condizioni del ragazzo che sedeva sul posto del passeggero che nello schianto contro la pianta ha riportato dei gravi traumi. Gravi anche le condizioni del giovane che era alla guida. Constatato il complesso quadro clinico del passeggero, è stato deciso per il suo trasferimento all’ospedale regionale di Torrette dove si trova ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata.

APPROFONDIMENTI MONTE URANO Schianto nella notte e poi la fuga: gli amici del ragazzo ferito... ANCONA Guidano ubriachi, uno è senza patente, l'altro finisce...

© RIPRODUZIONE RISERVATA