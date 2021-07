Schianto nella notte e poi la fuga: gli amici del ragazzo ferito scovano sui social l'auto pirata

MONTE URANO – Incidente tra due auto: un ragazzo finisce all’ospedale, mentre il conducente dell’altro veicolo non si ferma e prosegue il viaggio. È l’estrema sintesi di quanto accaduto verso le ore 3 nella scorsa notte, in via Borgo Nuovo a Monte Urano. Ma gli amici del ragzzo ferito avrebbero scoperto l'auto pirata grazie ad alcuni indizi social.

Secondo le testimonianze raccolte un’auto che viaggiava dalla periferia verso il centro storico del paese, nell’affrontare una curva, avrebbe invaso l’altra corsia nel momento in cui sopraggiungeva, in senso opposto, una Toyota Yaris condotta da un giovane monturanese. Quest’ultimo avrebbe fatto tutto il possibile per evitare una collisione che sarebbe stata ben più pericolosa. Con la manovra però non è riuscito ad evitare l’urto, comunque piuttosto violento. Sul posto sono arrivati i Carabinieri. Il giovane monturanese, che avrebbe riconosciuto il modello e il colore dell’altra auto, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Fermo per gli accertamenti clinici. Sull’episodio è stata sporta denuncia. La curiosità è che gli amici del ragazzo monturanese, grazie ad alcuni indizi lasciati sui social, avrebbero individuato l’auto sospetta.

