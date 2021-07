Guidano ubriachi, uno è senza patente, l'altro finisce fuori strada: denunciati dai carabinieri

ANCONA - Nel corso dei controlli svolti durante le scorse giornate, i carabinieri della Compagnia di Ancona hanno denunciato due uomini, un 44enne ed un 47enne anconetani, perché sorpresi a guidare ubriachi. Il primo episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì: gli uomini del Norm hanno controllato, in piazza Ugo Bassi, la Fiat Panda condotta dal 44enne. Dalle prime battute l'uomo si è mostrato poco lucido: sottoposto all'alcoltest, è risultato positivo con un valore di 1.60 g/l. Inoltre, dalle verifiche svolte, i carabinieri hanno anche accertato come l'uomo fosse sprovvisto di patente poiché ritirata. Il secondo episodio si è invece verificato nel pomeriggio di lunedì, in via Mattei, dove gli uomini del Norm sono intervenuti per un incidente senza feriti: una Fiat Panda era autonomamente uscita di strada.

I militari hanno dunque eseguito gli accertamenti ul conducente 47enne e anche in questo caso il risultato fornito dall'etilometro è stato impietoso: il tasso rilevato è stato infatti di 2.01 g/l. Inevitabile dunque il ritiro della patente e la denuncia. Nel corso dei servizi sono stati multati numerosi automobilisti indisciplinati: le contravvenzioni più "gettonate" sono state quelle elevate per utilizzo di telefono cellulare alla guida e superamento dei limiti di velocità.

