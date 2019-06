Travolto mentre falcia l'erba a bordo strada: grave operaio comunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI LAMA - È ricoverato all’ospedale regionale di Torrette un operaio di 58 anni rimasto coinvolto in un incidente mentre stava svolgendo dei lavori lungo la strada a Castel di Lama. Le sue condizioni vengono definiti gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Intorno a mezzogiorno l’operaio rimasto ferito insieme con un collega stava svolgendo per conto del Comune di Castel di Lama dei lavori di falciatura delle erbacce presente ai lati della carreggiata lungo la strada nei pressi della contrada Gabbiano. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente uno dei due operai stava operando con il trattorino mentre l’altro era intento, subito dietro, a liberare l’asfalto dalle erbacce appena tagliate utilizzando un soffiatore quando, ad un certo punto è sopraggiunta un’auto, una Ssangyong con alla guida un anziano di 76 anni, che pur procedendo a velocità moderata, non è riuscito ad evitare l’operaio e lo ha investito. Spetterà ora ai carabinieri di Castel di Lama, giunti sul posto per i rilievi di rito, ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.L’operaio è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici per poi essere ricoverato all’ospedale di Torrette dove ora è tenuto sotto costante osservazione.