Furiosa rissa a colpi di coltello e chiave inglese: due feriti e tutti denunciati

CASTEL DI LAMA – Rissa a colpi di coltello e chiave inglese tra cinesi residenti a Castel di Lama: finisce con due uomini all’ospedale e quattro denunciati.E’ successo nella serata di ieri a Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo), dove il parapiglia sarebbe scoppiato per futili motivi. Uno dei contendenti ha colpito un connazionale alla gola, di striscio, con un coltello da cucina ed ha ricevuto come risposta una botta in testa con una chiave inglese. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha fatto sì che la situazione non degenerasse ulteriormente. I due sono finiti all’ospedale con lesioni giudicate lievi, ma sono stati denunciati, insieme ad altri due connazionali, per rissa aggravata