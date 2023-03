CASTEL DI LAMA - È ricoverato all’ospedale regionale di Torrette un trentasettenne che ieri mattina è rimasto coinvolto in un incidente in via Adige, all’incrocio con via Scirola a Castel di Lama. Era in sella al suo scooter quando, per motivi che sono ora al vaglio dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi, giunto nei pressi dell’incrocio con via Scirola, è andato a sbattere con un’auto. Il trentasettenne che lavora alla farmacia del Mazzoni, a seguito dell’impatto, è stato sbalzato di sella per poi ricadere sull’asfalto dopo un volo di alcuni metri.





Le sue condizioni sono apparse subito gravi e sul luogo dell’incidente è giunta un’ambulanza del 118 con il personale sanitario a bordo che ha provveduto a fornire le prime cure al centauro. Constatate le sue condizioni, il medico ha disposto il trasferimento in eliambulanza. L’elicottero è atterrato pochi minuti più tardi poco distante dal luogo dell’incidente da dove è ripartito, dopo aver caricato il ferito a bordo, alla volta del nosocomio anconetano dove è giunto in codice rosso. Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sotto sottoposto hanno rivelato un trauma facciale e altri traumi su tutto il corpo. Le sue condizioni vengono definite gravi sebbene al momento non sia in pericolo di vita. Lo schianto è avvenuto in prossimità di un cantiere edile tanto che, nel frattempo, è stato richiesto l’intervento degli ispettori del servizio prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro dell’Ast di Ascoli Piceno per valutare se siano state rispettate tutte le disposizioni nell’allestimento del cantiere.

I lavori sono stati fermati



Per consentire al personale dell’azienda sanitaria territoriale di effettuare i rilievi necessari, i lavori sono stati fermati e riprenderanno non appena l’attività istruttoria sarà terminata. Sul luogo dello schianto è giunta una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale. Sul cantiere in via Scirola (taglio dei pini) è stato presentato un esposto in Procura dal consigliere Re.