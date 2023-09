CASTEL DI LAMA - Primi movimenti nella giunta comunale di Castel di Lama. Il sindaco Mauro Bochicchio, ha revocato la carica di assessora a Felicia Laura Vagnoni e ha assegnato le deleghe su organizzazione dei servizi al cittadino, Servizio Civile, digitalizzazione della pubblica amministrazione, rapporti con il personale, nominandola assessora, a Diana Paoletti. Nel decreto pubblicato sull’albo pretorio il sindaco specifica le motivazioni.

L’8 agosto è stato illustrato alla maggioranza un documento nel quale si esprimeva l’intenzione di operare con una giunta a composizione variabile in grado di soddisfare contestualmente sia le esigenze amministrative che la volontà popolare. L’obiettivo: aumentare la condivisione delle scelte politico/amministrative all’interno della maggioranza; valorizzare le inclinazioni e le competenze di tutti gli eletti; ampliare la capacità di esprimere nuove idee e soluzioni per rispondere alle crescenti esigenze della popolazione aumentando così l’efficacia dell’azione amministrativa e la capacità di attuazione del programma amministrativo presentato agli elettori.

Valutato che era in corso di svolgimento e di successiva rendicontazione la Fiera del Santissimo Crocifisso di competenza dell’attuale assessore Loredana Zappacosta e che sarebbe pertanto inopportuno procedere ora alla sua revoca e che invece nel mese di agosto è stato pubblicato il “Bando di concorso per la formazione di una graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale” di competenza dell’ assessora Felicia Laura Vagnoni e che tale procedura era ormai uscita dalla sfera politica per entrare in quella esclusivamente amministrativa, tesa all’acquisizione delle domande ed alla successiva redazione della graduatoria, il sindaco ha deciso di procedere con la revoca dell’incarico a Vagnoni e la nomina di Diana Paoletti.