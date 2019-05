Bollette non pagate: la Pro Loco rischia lo sfratto dal Comune

di Eduardo Parente

CASTEL DI LAMA La Pro Loco rischia di essere sfrattata per insolvenza. Rimborsi mai pagati al Comune di acqua, luce e combustibili metterebbero a rischio la permanenza dell’associazione all’interno dei locali di contrada Cese. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta comunale si è riunita per gettare le basi per revocare la convenzione per l’utilizzo gratuito dei locali a favore della Pro loco. La decisione di rendere immediatamente eseguibile il provvedimento sarà, eventualmente, ratificata nel prossimo consiglio comunale. Ma non tutto è perduto. L’atteggiamento del Comune è conciliante.