Extracomunitari in bicicletta sul raccordo autostradale Panico fra gli automobilisti

CASTEL DI LAMA - Momenti di apprensione, lungo la superstrada Ascoli- Mare, allorché due stranieri sono entrati con altrettante biciclette dallo svincolo di Castel di Lama, diretti verso il mare. I numerosi automobilisti che transitavano lungo il trafficato raccordo non ha potuto fare a meno di notare questo insolita situazione ed hanno subito allertato la Polizia stradale di Ascoli. Una pattuglia, prontamente giunta sul posto per verificare ed eventualmente stabilire la sicurezza lungo la superstrada sia per chi era in auto, sia, soprattutto per le due persone in sella alle biciclette, non ha rilevato alcunché. A quanto risulta, tuttavia, i due ignari ciclisti, dalla descrizione si trattava probabilmente di due extracomunitari, non hanno provocato incidenti.