SAN BENEDETTO Si scaldano i motori in vista del Carnevale. Torna la sfilata dei carri in piazza Giorgini e l’animazione per i più piccoli. Nei giorni scorsi si è svolta una riunione organizzativa tra l’amministrazione comunale e l’associazione gli Amici del Carnevale per mettere a punto il programma.

Tutti al Palas

Il calendario stilato prevede per giovedì grasso, il prossimo 8 febbraio, la tradizionale festa al Palazzetto dello Sport per tutti i bambini mascherati, mentre sabato l’intrattenimento e la festa si sposteranno a Porto d’Ascoli in piazza Cristo Re.

L’evento di domenica

Domenica l’appuntamento è alla Rotonda Giorgini con la sfilata dei carri e con l’animazione, quindi musica e intrattenimento. Si sta ancora discutendo se riproporre l’uscita dei carri anche il martedì, in caso contrario ci sarà animazione per i bambini nella prima parte del pomeriggio per poi lasciare spazio all’intrattenimento musicale in serata per i più grandi con l’esibizione di gruppi musicali. Il circuito per i carri sarà quello di viale Buozzi, la Rotonda e viale Colombo provenienti dal deposito della Start a Ragnola. L’associazione Amici del Carnevale vorrebbe garantire almeno due uscite dei carri, ma è ancora da definire con l’amministrazione comunale.

La sfilata

I carri allegorici saranno quelli dello scorso anno, visti anche i problemi logistici. Nella scorsa edizione sfilarono: “E la magia inizi”, “Eccoci arrivati” e “Attenti c’è lo squalo”, carri che verranno rivisitati e a cui si assoceranno anche quelli provenienti dai comuni limitrofi.

«Stiamo lavorando per garantire anche quest’anno la sfilata dei carri- spiega l’assessore comunale al turismo Cinzia Campanelli – e la festa per i più piccoli e per tutta la città, è una tradizione a cui non vogliamo rinunciare. Stiamo valutando se far uscire i carri una o due volte nel corso del Carnevale, ma già è importante aver riportato questa festa tra le vie di San Benedetto come volevano i sambenedettesi vista la tradizione per i carri e i gruppi mascherati».