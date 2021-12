Un camion prende fuoco improvvisamente, paura sull'autostrada A14, coda di due chilometri

GROTTAMMARE - I vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti questo pomeriggio sulla autostrada A14 per un incendio di una bisarca tra San Benedetto e Grottammare nella corsia in direzione nord, che trasportava due furgoni. I pompieri sambenedettesi hanno scongiurato che l’incendio investisse tutto il camion con il suo carico.

L’incendio, partito dalle ruote posteriori del camion, a causa del blocco dei freni, è stato spento prima che raggiungesse i due furgoni nuovi. Il conducente non è stato coinvolto e non ha riportato danni fisici. Si sono formati due chilometri di coda.

Ultimo aggiornamento: 19:06

