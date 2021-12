Giallo sull'A14: muore travolto da un camion mentre passeggia sull'autostrada

MACERATA - Tragedia questa mattina sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, in Puglia, dove un uomo è morto dopo essere stato travolto da un camion. L'uomo non aveva documenti o altri segni di riconoscimento. A travolgerlo è stato un mezzo pesante condotto da un 44enne della provincia di Macerata, che si è fermato per prestare i primi soccorsi. E' giallo sui motivi che hanno spinto la vittima a incamminarsi a piedi sull'autostrada.

