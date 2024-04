ASCOLI Dopo l’auditorium Montevecchi anche viale De Gasperi è stato deturpato dagli imbrattatori e dai vandali. A denunciare lo stato di degrado della zona che si trova proprio dietro al duomo non sono soltanto turisti e pendolari, che ogni giorno si trovano a passare per il viale perché fruitori del parcheggio Torricella o perché si spostano con gli autobus di linea che proprio lì hanno la fermata.

Le proteste

A lamentarsi sono anche i residenti della zona, che oltre a vedere imbrattati pensiline e pareti dei palazzi, panchine e portoni, da tempo sono testimoni di un parcheggio selvaggio che avviene in tutti weekend dopocena, con automobili lasciate in sosta non autorizzata lungo tutta la via, occupando spazi inappropriati, persino quelli che dovrebbero essere appannaggio dell’arrivo dei pullman. La grave situazione di degrado avviene in un punto importante della città, perché per molti versi, anche dettati dalla presenza dell’altro parcheggio presente, quello del seminario, il viale rappresenta il luogo di approdo dei visitatori ad Ascoli, provenienti dalla vicinissima uscita della superstrada a Porta Cartara.

Le reazioni

«Non è proprio una bella cartolina per la città» rivelano alcuni autisti in pausa i quali rivelano che talvolta, nella stessa area, è frequente dopocena anche la presenza di balordi. «Ignoti hanno preso di mira anche la nostra edicola: ecco gli ultimi vandalismi» si lamenta Rosella Cardinelli, la titolare del chiosco dei giornali che opera di fronte alla fermata dei bus, indicando recentissimi segnacci di colore rosso lasciati nottetempo accanto alla porta di ingresso della sua attività. Nelle ultime ore, successivamente agli ultimi raid messi a segno da persone incivili, anche il Coordinamento Antidegrado per Ascoli ha pensato di pubblicare via Facebook immagini della via. «È un peccato che appaia cosi mal ridotta questa parte della città, anche perché è la prima che vediamo arrivando dopo aver lasciato l’automobile» risponde un gruppo di visitatori attirati dalla manifestazione Fritto Misto, in corso in centro storico, provenienti da Ancona. Intanto, sono molti i cittadini ad auspicare un intervento da parte delle autorità, affinché controlli maggiori precludano altri vandalismi e ulteriore disordine veicolare nel fine settimana.

L’Auditorium

Intanto, Piero Celani, presidente dell’Amat, intende chiarire che l’associazione non ha alcuna voce in capitolo riguardo la gestione dell’auditorium Montevecchi alla Piazzarola, che si trova in stato di totale abbandono. «L’Amat pur affiancando storicamente il Comune di Ascoli Piceno – suo associato – in molte iniziative e progetti di valorizzazione culturale della città, non è mai stata incaricata della gestione della struttura dell'Auditorium Montevecchi».