ASCOLI La riapertura di corso Trieste si porterà dietro, sottobraccio, l’attivazione del nuovo sistema di accesso alla zone a traffico limitato con nuove postazioni di due varchi elettronici, in piazza Roma e in via Afranio, e quindi anche con una nuova regolamentazione in tutta la zona ex Carisap.

Con una modifica dell’area pedonale (che resterà su largo Crivelli) e con una nuova Ztl nelle vie attorno al palazzo ex Carisap e quello delle Poste centrali. Con l’addio al varco elettronico tra corso Trieste e corso Mazzini verso est, già scomparso e riposizionato proprio in piazza Roma. Tutto questo entrerà in vigore una volta che saranno conclusi gli ultimi lavori proprio su corso Trieste dal prossimo mese di aprile.

La sperimentazione

Ci sarà, in tal senso, un mese di sperimentazione per collaudare i nuovi varchi elettronici, come richiesto dal ministero competente, per poi trasformarsi in una soluzione definitiva con relative fasce orarie. Si procederà, quindi, con la soluzione già individuata mesi fa dal sindaco Fioravanti in condivisione con il vice sindaco Silvestri e già definita attraverso una specifica ordinanza della comandante della polizia locale, Patrizia Celani nell’aprile 2023 che ora, dopo la riapertura di corso Trieste, entrerà a regime. Per quel che riguarda la zona che va dall’intersezione tra corso Trieste e corso Mazzini est, verso la sede ex Carisap, una volta conclusa la riqualificazione della centralissima arteria, si procederà con una trasformazione dell’isola pedonale e la creazione di una nuova Ztl.

In particolare, è già stato eliminato, come detto, il varco elettronico all’altezza della Bnl (spostato in piazza Roma), con possibilità di transitare per procedere verso via Sacconi, così come sarà possibile scendere da via Bonaccorsi, laddove anche in questo caso il varco esistente è stato già spostato in via Afranio, sul lato est della sede di Banca Intesa. Quindi tutti gli automobilisti che arriveranno su via Bonaccorsi potranno poi dirigersi verso via Sacconi e ricollegarsi con piazza Giacomini e Campo Parignano.

La nuova Ztl

Il varco di via Afranio, invece, una volta attivato creando una nuova Ztl, nella fascia oraria dalle 9 alle ore 12:45 e dalle 15:30 alle 5 del mattino seguente. Dalle 5 alle 9 e dalle 12:45 alle 15:30, invece, il transito sarà libero. Largo Crivelli resterà, invece, area pedonale. Certo è che la possibilità di svoltare da corso Trieste su corso Mazzini est sarà ristretta solo ai residenti dopo le ore 20:30, visto che, grazie all’altro nuovo varco elettronico di piazza Roma, da quell’ora e fino alle 7:30 del mattino seguente il transito sul corso sarà consentito solo a residenti e autorizzati (per consentire un più facile reperimento di posteggi per chi abita nella zona). Tutti potranno transitare su corso Trieste, invece, dalle 7:30 alle 20:30, ovvero nella fascia diurna. Divieto e transito dalle 0 alle 24, invece, in tutti i giorni dell’anno, e in tutte le Ztl ai veicoli con una massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate.