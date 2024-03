GROTTAMMARE A Grottammare nasce la prima comunità di energie rinnovabili del territorio con finalità sociali e ambientali. Si chiama Dinamo ed è stata fondata da una decina di cittadini che intendono fare un primo passo verso la transizione energetica, in sintonia con la direttiva Ue e con la successiva legislazione nazionale.

L’obiettivo

L’obiettivo è incentivare l’autoproduzione di energia e renderla fruibile a tutti gli associati. Per gli aderenti sono previsti i seguenti benefici economici: incentivo sull’autoconsumo (0,12 euro per kWh); guadagno sull’energia prodotta; autonomia energetica; rimborso derivato dai costi non sostenuti per la gestione del sistema elettrico (0,09 euro per kWh). Tutto questo ha anche dei benefici sociali, come la mitigazione della povertà energetica ed iniziative benefiche, e ambientali quindi riduzione delle emissioni di Co2 e di altri gas climalteranti, efficientamento energetico e sviluppo sostenibile.

Il valore

«Un’iniziativa privata che come ente pubblico siamo contenti di sostenere. Ci siamo impegnati, anche attraverso il Patto dei sindaci, per l'abbattimento di emissioni di Co2 e per combattere la povertà energetica aiutando così le famiglie in difficoltà». Anche il Comune di Cupra Marittima aderisce a questa comunità energetica che come sottolinea il sindaco Alessio Piersimoni «è aperta alla territorialità e si muove verso il rispetto dell'ambiente e di sensibilità sociale».

Soddisfazione è stata espressa anche da parte dell’assessore all’Ambiente, Alessandra Biocca. Ripatransone può aderire alla comunità in quanto rientra nella stessa cabina primaria gestita dall’Enel. Per aderire non è necessario cambiare gestore o contatore, né sono previste delle spese. «Dinamo è una libera associazione senza fini di lucro, inclusiva, aperta alla partecipazione di istituzioni, enti e aziende» spiega il presidente dell’associazione Dante Fabbioni.

Le risorse

Infatti le risorse economiche dell'associazione saranno impiegate in prevalenza per alleviare la povertà energetica delle famiglie meno abbienti, per progetti di assistenza sociale e per ridurre il costo delle bollette agli associati, incentivando la produzione di energia da fonti rinnovabili. La sede sociale è al Paese alto di Grottammare. Per info Dinamocer.org.