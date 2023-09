ASCOLI L’Arengo ridisegna il proprio fabbisogno di personale - anche sulla base di un numero consistente di pensionamenti dal 2022 ad oggi - e prevede, tra l’anno in corso e il 2024, 27 nuove assunzioni a tempo indeterminato (inclusa qualche stabilizzazione) e 4 a tempo determinato. Si pianifica, dunque, un reintegro e sviluppo dell’organico comunale in base alle sopravvenute esigenze, da attuare attraverso procedure concorsuali (per possibili 15 assunzioni), ma anche con mobilità tra enti, slittamento di graduatorie esistenti e stabilizzazioni.

APPROFONDIMENTI LO CHOC Tragedia in stazione a Porto d'Ascoli: una donna di 45 anni investita da un treno



Il fabbisogno



Tutto ciò a fronte di 21 dipendenti che hanno già cessato o cesseranno il loro rapporto di lavoro nel 2023, di altri 8 che si congederanno nel 2024 e 10 nel 2025, per un totale di 39 persone in meno nella pianta organica comunale. Per quanto riguarda il fabbisogno di personale previsto nell’anno in corso (ma con possibile slittamento di alcune delle procedure nel 2024) per colmare le lacune di organico della macchina comunale, sono 23 le persone da assumere a tempo indeterminato.

Un istruttore amministrativo a tempo pieno, da utilizzare nei settori amministrativi, sarà assunto attraverso la mobilità tra amministrazioni); 4 specialisti dell’area di vigilanza saranno assunti a tempo pieno con concorso o anche con scorrimento della graduatoria esistente per il settore di polizia locale; 3 collaboratori tecnici-commessi di farmacia saranno assunti a tempo pieno dall’esterno con procedura concorsuale (per le farmacie comunali); 1 istruttore amministrativo sarà assunto a tempo pieno mediante l’utilizzo di graduatorie di altri enti (per i settori amministrativi); 1 funzionario amministrativo a tempo pieno sarà assunto attraverso l’utilizzo di graduatorie di altri enti (settori amministrativi); 1 funzionario tecnico sarà assunto a tempo pieno attraverso la graduatoria esistente; 1 farmacista sarà assunto a tempo pieno attraverso procedura concorsuale (per le farmacie comunali); 3 operatori esecutivi saranno assunti part-time con 12 ore settimanali a chiamata nominativa a seguito di tirocini (per settori diversi); 3 assistenti sociali saranno assunti a tempo pieno a seguito di procedura concorsuale o con stabilizzazione del personale (per l’Ambito sociale XXII), 5 funzionari tecnici saranno assunti a tempo pieno attraverso stabilizzazione del personale. Per quanto riguarda, invece, le assunzioni previste a Palazzo Arengo per il 2024, saranno 4. I posti disponibili sono per 3 istruttori tecnici da assumere a tempo pieno con procedura concorsuale (per i settori tecnici dell’ente) e per 1 elettricista da assumere sempre a tempo pieno attraverso procedura concorsuale.

Nel quadro del fabbisogno complessivo di personale, l’Arengo ha previsto anche 4 assunzioni a tempo determinato: 3 assunzioni con procedura selettiva sotto forma di tirocini da 20 ore settimanali in diversi settori dell’ente e 1 dirigente da assumere a tempo pieno, sempre tramite procedura selettiva, per il settore amministrativo dell’ente. Inoltre, l’Arengo ha previsto un nuovo bando rivolto ai propri dipendenti part- time che avessero interesse all’aumento delle ore lavorative o alla trasformazione in full-time del loro rapporto di lavoro.