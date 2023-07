ASCOLI - È un’estate di cantieri aperti anche sul fronte degli impianti sportivi, mentre, parallelamente, Palazzo Arengo lavora per rafforzare la propria candidatura a città europea dello sport per il 2025. Dopo lo sblocco delle procedure di gara, in alcuni casi in linea con il cronoprogramma del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono partiti i lavori per la riqualificazione del campo scuola, punto di riferimento per l’atletica leggera, mentre sono stati avviati gli scavi per i sondaggi propedeutici agli interventi per la realizzazione della nuova palestra polivalente nella zona della cittadella dello sport, in via De Dominicis, e di quella del velodromo di Campoluogo.

In fase conclusiva, invece, i lavori per adeguare il campo da calcio a Monterocco, per un utilizzo già dall’inizio della stagione agonistica, mentre l’Ascoli Calcio, sulla scorta della nuova convenzione con l’Arengo, ha avviato al Del Duca i lavori – che riguardano torri faro e manto erboso – per affrontare il prossimo campionato. Questo il punto della situazione dell’assessore comunale allo sport, Nico Stallone, riguardo le attività in corso per rispondere alle esigenze delle numerose società sportive cittadine.

Stallone: «Lavoriamo su più fronti»



«In questa fase – spiega l’assessore allo sport Domenico Stallone - si sta lavorando su più fronti per gli impianti sportivi. Innanzitutto, sono partiti gli scavi per i sondaggi propedeutici all’intervento di realizzazione di quello che possiamo definire palavolley nella zona della cittadella dello sport in via De Dominicis, finanziata con fondi del Pnrr. Dopo questo passaggio si potrà iniziare l’intervento entro l’estate per realizzare questa palestra ex novo di ultima generazione anche dal punto di vista dell’energia sostenibile. Analogamente, si stanno effettuando i sondaggi anche per il nuovo velodromo a Campolungo, per partire anche in questo caso entro l’estate. Mentre, per l’atletica leggera sono già stati avviati i lavori al campo scuola per rifare il pistino dopo 35 anni. Per quanto riguarda il calcio, è ormai in fase di completamento l’intervento di riqualificazione del campo di Monterocco. Siamo in linea con i tempi e si prevede la conclusione intorno a Ferragosto per poi avere l’impianto disponibile dal prossimo campionato. Nel frattempo, il 31 luglio avremo nuovamente la visita della commissione per la serie D che dovrà dare, dopo alcuni ulteriori interventi come realizzazione di nuove panchine e infermeria, l’ok definitivo. Con questi due campi daremo quindi l’attesa risposta alle esigenze delle società calcistiche ascolane. Ovviamente senza dimenticare i lavori che l’Ascoli Calcio, attraverso la nuova convenzione stipulata col Comune che prevede lo scomputo delle spese dai canoni annuali, ha affidato e sono già in corso. Si stanno sistemando le torri-faro e poi il manto erboso per il prossimo campionato di serie B».

I prossimi interventi





«Tra i prossimi interventi per altri impianti sportivi - conclude l’assessore Stallone – ci sono quello inserito nel complesso dei lavori all’ex Sauc che prevede il rifacimento della palestra di pugilato, ma anche la sistemazione del campetto di basket vicino a via Ceci entro l’estate. In prospettiva, abbiamo messo a punto il dossier per la candidatura a città europea dello sport (la commissione sarà nel capoluogo piceno a fine settembre, ndr), considerando che Ascoli ha una grande storia sportiva e vanta ben 133 società sportive. Per il futuro vogliamo concentrarci sul miglioramento degli impianti esistenti con manutenzioni importanti, in particolare sulle coperture, e anche puntando alla piena accessibilità degli stessi anche per le persone con disabilità».