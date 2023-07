ASCOLI - L’Arengo affida a una ditta specializzata di Falconara l’incarico di indagini geotecniche per completare con una relazione sismica la progettazione per la nuova curva sud e, parallelamente, sigla con l’Ascoli calcio la convenzione che affida alla società bianconera il Del Duca per 10 anni. Due direttrici importanti, dunque, che concorrono a disegnare il futuro del più prestigioso impianto sportivo cittadino e delle Marche, storico palcoscenico anche di tante sfide in serie A.



La convenzione



Proprio nella giornata di ieri è stata formalizzata con la stipula la nuova convenzione decennale, valida fino al 2033 per la concessione all’Ascoli calcio dello stadio Del Duca. Un atto siglato dal presidente della società calcistica Carlo Neri e dal dirigente del servizio patrimonio comunale, l’architetto Ugo Galanti, alla presenza del sindaco Fioravanti e del direttore generale bianconero Domenico Verdone. «Siamo felici di questa convenzione, - rimarca il primo cittadino ascolano - che permetterà all’Ascoli di gestire lo stadio per i prossimi 10 anni. È superfluo ricordare il grande valore sociale, economico e turistico, oltre ovviamente a quello storico e sportivo, che riveste il nostro glorioso club bianconero. Doveroso un ringraziamento a tutto il club bianconero, a partire da patron Pulcinelli, nonché all’assessore allo sport Stallone e al dirigente Galanti».«È una giornata molto importante per il nostro club – sottolinea il presidente Neri - perché avere una gestione decennale dello stadio apre nuove possibilità. Il discorso impiantistica ci sta molto a cuore».

Verdone ringrazia il Comune

«Ringrazio il Comune– afferma il direttore generale Verdone - per la grande disponibilità. Elementi chiave della convenzione sono la durata, passata da 5 a 10 anni, e l’inserimento della gestione a nostro favore degli spazi pubblicitari esterni al Del Duca ». Nel frattempo, come detto, l’Arengo procede – dopo lo sblocco di 7 milioni di euro attraverso i fondi per il sisma nell’ambito del Pnrr – verso l’intervento di realizzazione della nuova curva sud al Del Duca. A tal proposito, proprio per andare a completare il progetto definitivo già affidato, il Comune ha affidato l’incarico per indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche propedeutiche alla redazione della relazione geologica con elaborazione dello studio di risposta sismica.