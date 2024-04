ASCOLI - L’attuale fine settimana del capoluogo piceno sarà arricchito anche dall’edizione particolarmente imponente del “Mercatino Antiquario”, che per l’appuntamento con il mese di aprile di arricchirà di tanti eventi paralleli. In merito all’esposizione prevista oggi e domani in parte del centro storico di Ascoli, la manifestazione ideata e curata da Gianni Brandozzi vedrà la partecipazione di ben duecento espositori mediante l’offerta di innumerevoli chicche relative all’antiquariato, tra materiale di collezionismo, oggetti vintage, rarità e altro ancora.

APPROFONDIMENTI PARCHEGGI Ascoli, sosta rapida a corso Trieste: stalli blu gratis per 30 minuti. L’obiettivo è fermare gli automobilisti indisciplinati

Nell’occasione non mancheranno i produttori enogastronomici che, come di consueto, saranno posizionati in piazza Roma, in via del Trivio e al Chiostro di San Francesco. La novità sarà rappresentata stavolta dagli stand in corso Trieste. Per il Mercatino Antiquario si tratta di un ritorno al passato, dato che in tante edizioni negli anni ’90 l’esposizione avveniva proprio in questa via. Vari saranno i momenti collaterali al “Mercatino”, a partire con “Ti racconto Ascoli”, progetto che vede visite guidate alla scoperta della città, con i professionisti dell’associazione Marche V Regio. Stavolta sarà la volta della scoperta di “Ascoli Medievale” con una passeggiata prevista tra le rue, le torri e la Cartiera Papale, la cui partenza è fissata domani, domenica, alle 15 proprio dalla Cartiera. Domani ci sarà anche l’inizio degli “Apertivi Piceni” che al PicenWorld Museum di corso Vittorio Emanuele, vedrà come tema: “ Dai primi antiquari ai taccuini di Giulio Gabrielli”. E sempre domani, al chiostro di San Francesco avrà luogo anche l’esposizione di Vespe a cura del Vespa Club di Ascoli e, nel pomeriggio, il corso di danze ottocentesche a Palazzo dei Capitani, a cura dell’Accademia omonima.