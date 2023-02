​«Servono dei soldi per liberare suo figlio». La nuova truffa agli anziani va in scena ad Ascoli: è allerta

ASCOLI- Sono intervenuti nei giorni scorsi i Carabinieri di Ascoli Piceno per soccorrere un'anziana truffata da un uomo proprio all'esterno della sua abitazione. Si tratta di una modalità nuova, diversa rispetto alla precedenti, che sta già facendo nuove vittime.

La richiesta di soldi

Nello specifico, l'uomo qualificatosi come avvocato ha richiesto all'anziana una somma di denaro quale compenso per far rilasciare il figlio trattenuto in Caserma per un incidente stradale. Una sorta di cauzione facendo leva sulla paura della donna. La stessa ha consegnato una somma cospicua di denaro che possedeva in casa.

