​Macerata, task force sul territorio: due arresti e una denuncia per violenza e truffa informatica

MACERATA- Intensa operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Macerata che hanno arrestato tre uomini nel corso degli ultimi giorni.

I tre casi

Il primo, residente nella provincia di Foggia, era stato condannato in via definitiva al carcere (1 anno e 6 mesi) per il reato di violenza sessuale su minore. Un altro, residente a Monte San Giusto, doveva invece scontare 1 anno e 10 giorni per maltrattamenti. Entrambi sono stati reclusi nel carcere di Fermo. Denunciato infine un terzo soggetto, residente a Macerata, dopo la scoperta di una truffa informatica ai danni di un parroco di Treviso.