Si schianta con la moto contro un'auto: grave trauma cranico per un ragazzo 18enne

ASCOLI - Grave incidente questa mattina in largo dei Gladioli a Monticelli: ragazzo di 18 anni portato all'ospedale regionale di Torrette con un grave trauma cranico.

Erano all'incirca le 8 quando, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, il ragazzo in sella alla sua moto si è violentemente schiantato contro un'utilitaria. E' stato lui ad avere la peggio: i sanitari del 118 di Ascoli, giunti sul posto, hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza per il teasporto uregnte all'ospedale regionale di Torrette: il ragazzo infatti un un grave trauma cranico.

