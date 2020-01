SENIGALLIA - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio verso le 16 in via della Bruciata per un incidente stradale tra due auto. Una Fiat Panda si è ribaltata dopo aver urtato una Mercedes. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza le auto coinvolte, sono interventi anche il 118 e i vigili urbani per i rilievi. © RIPRODUZIONE RISERVATA