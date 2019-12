Ascoli, botte all'arbitro, Daspo di 4 anni a un attaccante

ASCOLI - Il questore di Ascoli Piceno, a conclusione degli accertamenti condotti dall’ Arma dei Carabinieri, ha adottato un provvedimento preventivo di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive della durata di 4 anni nei confronti dell'attaccante del Roccafluvione che in occasione dell’incontro di calcio con la Rotellese aveva spintonato alla fine del primo tempo il direttore di gara, contestando la propria espulsione, e causando allo stesso lesioni guaribili in 7 giorni. La gara era stata sospesa. Il giudice sportivo ha provveduto a squalificare il tesserato sino al 31 dicembre 2023 nonché ad infliggere alla squadra di appartenenza la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 e l’ammenda di mille euro.

LEGGI ANCHE:

Fermo, invasione di campo e botte all'arbitro minorenne: daspo e denuncia

Ascoli, violenze e bagni devastati allo stadio Del Duca: Daspo agli ultras del Livorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA